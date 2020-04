Pape Diouf : les hommages des joueurs de l'OM

De nombreux joueurs de l'OM, anciens et actuels, ont rendu hommage à Pape Diouf, lequel est décédé mardi à l'âge de 68 ans. Voici quelques-uns de leurs messages.





Jordan Ayew : "Coeur absolument brisé. Repose en paix, Pape Diouf, mon oncle, mon père, grand-père et parrain. Mon mentor. Je ne peux pas te remercier assez pour tout ce que tu as fait pour moi, André, mon père et ma famille. Aujourd'hui est l'un des jours les plus tristes de ma vie, en apprenant ton décès."



Djibril Cissé : "Aujourd'hui le football français a perdu un grand Monsieur.... Je me rappellerai toujours de notre discussion un mois avant que je signe à l'OM, et encore plus celle que nous avons eue la semaine après ma blessure. Quand Pape m'appelle et me dit : "Je n'ai qu'une parole, on s'est mis d'accord pour ta signature à l'OM, et ce n'est pas ta blessure qui me fera changer d'avis sur tes qualités et le fait que tu es un joueur fait pour porter les couleurs de ton club de coeur qui est l'Olympique de Marseille". Un profond respect pour cet homme et président extraordinaire. Ma tristesse est très grande aujourd'hui ! Merci mon Pape... Repose en paix."



Habib Beye : "Il m'appelait "fils", je l'appelais "père". Il a été mon agent, mon président, mais avant tout un homme exceptionnel pour moi. Mon hommage pour toi Pape ne tiendrait pas dans un tweet. Merci."



Toifilou Maoulida : "Un grand homme, un grand dirigeant du football français, un exemple pour la diversité dans le sport...Je n'oublierai jamais les moments passés à vos côtés et vos conseils Président. "Un Lion ne meurt jamais, il dort..." Reposez en paix Pape. Une grosse pensée pour sa famille."



Mamadou Niang : "C'est avec une très grande tristesse que je viens d'apprendre que Pape nous a quittés. Mes pensées vont à sa famille, ses proches. Tu étais le meilleur d'entre nous et un modèle pour moi. Sache que tu resteras à jamais dans mon coeur Pape. Je t'aime."



Florian Thauvin : "Très triste d'apprendre la disparition de Pape Diouf... il laissera un souvenir unique à Marseille. Pensées émues pour sa famille et ses proches."



Ronald Zubar : "Boss, je n'ai pas les mots pour te décrire et surtout te rentre Hommage dans un simple message. Tu as été mon agent, puis mon président et tu as toujours été à la hauteur, surtout avec l'humain. Mes condoléances à la famille."



Franck Ribéry : "Profondément attristé d'apprendre la perte de Pape Diouf. Toutes nos pensées et nos prières à sa famille."



Benjamin Mendy : "Beaucoup de tristesse en apprenant le décès de Pape Diouf... Un grand Président, mais surtout un immense Homme, qui aura toujours dignement représenté l'OM et ses valeurs. Une grande perte pour le foot français et le continent africain. Reposez en paix."



Lorik Cana : "C'est avec une grande tristesse que moi et ma famille on a appris le décès de Pape ! Jour triste pour toute la famille olympienne ! Honoré d'avoir été ton ami, joueur et Capitaine. Repose en Paix Président."



Samir Nasri : "Peu de personnes dans le monde du football m'ont touché ou ont eu un impact comme tu as pu l'avoir dans ma vie ou dans ma carrière. Tu as toujours été un mentor, tu as été mon premier agent, tu as été mon président et c'est avec le coeur gros que je dois te dire au revoir. Tu es parti trop tôt, jamais je ne t'oublierai."



Brandao : "Repose en paix Pape Diouf. Avec beaucoup de tristesse le décès de Pape Diouf. Pape restera à jamais dans le coeur des Marseillais comme l'un des grands artisans de l'histoire du club. Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches."



Les réactions sont très nombreuses, suite à l'annonce du décès de Pape Diouf. L'ancien président de l'OM laissera le souvenir d'un homme cultivé, passionné et intègre. Après Michel Hidalgo, la planète phocéenne connaît décidément une période difficile. A jamais olympien...