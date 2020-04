A. Ayew : "Pape, tu as été mon grand-père, mon père et mon mentor"

André Ayew a rendu un vibrant hommage à Pape Diouf, lequel nous a quittés mardi, après avoir été contaminé par le Covid-19.





"Je n'ai pas de mots pour exprimer la peine que j'éprouve à l'annonce de cette terrible nouvelle, tellement de souvenirs me reviennent en mémoire. Tu as été un grand-père, un père, mais avant tout mon mentor et même bien plus que ça. Tu as été mon tuteur légal, quand je suis arrivé en France, à l'âge de 14 ans. Tu m'as accueilli, tu as pris soin de moi, tu m'as soutenu, tu m'as accompagné dans la poursuite de mon rêve, celui de devenir footballeur professionnel. À chaque étape, tu répondais présent, je me souviens encore quand je rentrais dans ton bureau et que tu me demandais des explications au sujet de mes notes à l'école que tu ne trouvais pas satisfaisantes... Tu n'as jamais fait de moi un privilégié. Tu m'as appris que pour obtenir quelque chose, il faut se battre et se donner les moyens par soi-même. Je ne pourrai jamais assez te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi, mon père, mon frère et toute ma famille", a posté l'ancien milieu de terrain de l'OM, par le biais de son compte Twitter.





"Tu as été un Très Grand Monsieur"

Et de conclure : "En écrivant ce message, tellement d'images me reviennent à l'esprit que je ne pourrai pas les décrire en quelques lignes. Beaucoup t'ont connu en tant que journaliste, agent, président, le premier noir à être président d'un club de football de première division, en Europe, mais pour moi tu représentais beaucoup plus que ça et il m'est difficile aujourd'hui de te dire aurevoir. Tu as été, tu es et tu resteras un Grand Monsieur, un très Grand Monsieur. Puisse ton âme reposer en paix. RIP Pape Diouf."



Pape Diouf était l'agent et le très proche ami d'Abedi Pelé, le papa d'André.