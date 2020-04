Anigo : "Diouf, celui qui connaissait le mieux le foot, hormis Tapie"

José Anigo s'est exprimé sur le décès de Pape Diouf, avec qui il a collaboré à l'OM, de 2004 à 2009. Il le considère comme le président olympien qui connaissait le mieux le foot, après Bernard Tapie.





"C'est bien triste. On n'imagine jamais le pire. C'est une mauvaise surprise, a-t-il confié à RMC. On a eu cinq années de boulot, au quotidien, avec des moments où ce n'était pas toujours simple. Mais on a eu de super moments. C'est quelqu'un qui connaissait bien le foot. C'était assez facile. On apprend beaucoup avec des gens comme ça. Ça ne s'est pas fini de la meilleure des manières. Quelquefois, dans les mariages, ça ne finit pas toujours bien. Je garde de lui que c'était un très, très bon président. Pape était complètement marseillais. Il est venu très jeune. Il a travaillé à La Marseillaise. Ça part de très loin. Il connaissait le club et la ville parfaitement. Hormis Tapie, c'était le président qui connaissait le mieux le foot."





"On s'est dit, 'on est mal barré' !"

L'ancien directeur sportif a confié une anecdote concernant Jack Kachkar : "Je ne sais pas si on peut en rire ce soir. Je vais vous raconter une anecdote qu'on a vécue avec Pape. On a connu le début avec lui, le premier avion qu'on a pris avec ses initiales, les hôtesses. Tout le tralala pour draguer les gens, faire croire qu'on est très riche et très fort. On a marché. On est rentré dans cet avion et on s'est dit qu'on allait devenir le club le plus important, on a pensé qu'on allait avoir des moyens. Sur les deux, trois déplacements suivants, on ne prenait plus le même avion, il n'y avait plus les hôtesses. On s'est regardé, on s'est mis à rire et on s'est dit, 'on est mal barré' ! On allait à Bordeaux et on s'est dit, merde, c'est quoi ce truc."



Pour rappel, Pape Diouf est décédé, mardi, à Dakar, à l'âge de 68 ans, après avoir été contaminé par le coronavirus.