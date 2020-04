Aulas : "Diouf était quelqu'un de très droit"

Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, a rendu hommage à son ancien meilleur ennemi, Pape Diouf.





"On avait une relation qui allait au-delà même de l'estime et du respect du temps où il était le président de l'Olympique de Marseille (2005-2009). Puis cela s'est transformé en reconnaissance, presque en amitié quand il a quitté son poste. À ce moment-là, on était assez d'accord sur les grands sujets du football, car il n'y avait plus la rivalité de l'instant.



C'était un grand président avec une grande connaissance du football. Il avait aussi une profonde connaissance des hommes et des joueurs qu'il avait pu acquérir durant son expérience d'agent. Il maîtrisait parfaitement la manière dont ce milieu fonctionne. C'était quelqu'un de très droit. C'était un passionné qui défendait l'OM avec efficacité et droiture. Ce qui est la marque des grands présidents. Je suis vraiment très triste...", a-t-il déclaré à L'Équipe.





"C'était un homme respectable et respecté"

Et d'ajouter : "Je plains beaucoup sa famille. Je sais qu'il s'investissait beaucoup au Sénégal et j'ai aussi une pensée pour le peuple sénégalais qui l'appréciait énormément. C'est une grande perte pour le football en général, car il avait démontré sa dimension française, africaine, mais aussi internationale. On parle d'un homme bien, qui avait l'élégance du verbe et la stature des gens que je respecte. C'était un homme respectable et respecté pour tout ce qu'il a fait, mais aussi pour sa sensibilité. Et c'est pour ça qu'on avait une relation proche..."



Pour rappel, les deux hommes avaient échangé quelques joutes verbales assez mémorables.