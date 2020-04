Valbuena : "Pape, je te dois énormément"

Mathieu Valbuena (35 ans) a à son tour fait part de sa tristesse, suite à la mort de Pape Diouf, contaminé par le coronavirus.





Sur Twitter, l'ex-joueur de l'OM a expliqué tout le bien qu'il pensait de son ancien président : "Nous perdons aujourd'hui une personnalité brillante, chaleureuse et profondément humaine. Le respect que tu as imposé et le choc de ta disparition en disent long sur l'importance que tu avais dans le football français. Tu as beaucoup compté pour moi, je te dois énormément. Tu as cru en moi et m'a donné la confiance dont j'avais besoin au début de ma carrière. Nous avons noué une relation de complicité au fil des années et je te serai éternellement reconnaissant pour tout ce que tu as pu m'apporter. Plus qu'un grand président, c'est un ami que je pleure aujourd'hui. Mes pensées sont tournées vers ta famille", a-t-il publié.



Pour rappel, Valbuena a défendu les couleurs de l'OM de 2006 à 2014 (331 matchs disputés, 38 buts et 51 passes décisives).