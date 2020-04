Décès de Pape Diouf : la réaction de l'OM

L'OM a publié un bref message, suite à la mort de son ancien président, Pape Diouf.





"L'Olympique de Marseille a appris avec beaucoup de tristesse le décès de Pape Diouf. Pape restera à jamais dans le coeur des Marseillais et l'un des grands artisans de l'histoire du club. Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches", a posté le site officiel du club olympien.



On peut imaginer que d'autres hommages suivront.