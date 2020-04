Bouchet : "Je ressens un immense chagrin"

Christophe Bouchet s'est aussi exprimé sur la mort de l'ancien président de l'OM, son successeur au poste, Pape Diouf.





"C'est dur... Je ressens un immense chagrin. On se connaissait depuis longtemps, depuis 1986 exactement. C'est une immense perte. Je garderai l'image du journaliste enflammé pour La Marseillaise, cette verve, cet amour du foot qu'il aimait tant raconter. Il aimait cette histoire d'hommes, cette histoire du jeu. Il avait de vraies valeurs humaines et n'a jamais transigé sur celles-ci. Son décès me fait mal, ça ravive le décès de Robert (Louis-Dreyfus)", a-t-il déclaré à La Provence.



Pour rappel, Bouchet avait recruté Diouf à l'OM en tant que Manager, en 2004.