Coronavirus : Diouf hospitalisé à Dakar

Pape Diouf (68 ans) a été placé sous assistance respiratoire à Dakar. Il aurait été contaminé par le coronavirus et se trouverait dans un état préoccupant.





Selon les informations rapportées par RMC, l'ancien président de l'OM a été contaminé par le Covid-19 et admis samedi à l'hôpital Fann, spécialisé dans les maladies infectieuses et tropicales. La radio ajoute que son état est préoccupant et qu'il sera rapatrié en France dans les heures qui viennent.



Pour rappel, Pape Diouf a intégré l'OM en 2004 et a tenu la fonction de président de 2005 à 2009.