Entraîner l'OM ? Der Zakarian pas vraiment emballé

Michel Der Zakarian, qui a grandi à Marseille, ne fait pas de l'OM sa priorité, pour la suite de sa carrière.





"Peut-être ça se fera un jour, je n'en sais rien. Après, non non, ce qu'il me manque de Marseille, c'est les bons copains quand j'étais jeune, c'est tout. Et la famille qui est là-bas aussi, notamment mes frères et mes soeurs", a expliqué le technicien montpelliérain sur les ondes d'Europe 1.



Pour rappel, Le coach héraultais était fan de l'OM dans sa jeunesse.