Di Meco : "Mozer était méchant"

France Football a dévoilé un classement des joueurs brésiliens les plus cultes passés par la L1.





Carlos Mozer, qui a joué à l'OM de 1989 à 1992, est arrivé 5e du classement, derrière Raï (1e), Juninho (2e), Neymar (3e) et Sonny Anderson (4e). Son ex-coéquipier en défense, Eric Di Meco, donne son avis sur le défenseur central brésilien : "Il était méchant comme pas possible, je l'ai vu ouvrir des mecs avec ses crampons. On entendait les os craquer quand il allait au contact."



Carlos Mozer a laissé une empreinte mémorable dans les coeurs marseillais... et dans les tibias de ses adversaires. Dans ce classement, d'autres anciens Marseillais apparaissent : Jairzinho (11e), Vitorino Hilton (12e), Paulo César (15e), Jaguaré Vasconcelos (22e), Yeso Amalfi (23e), Brandao (24e) et Luiz Gustavo (29e).