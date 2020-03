Selon un économiste, l'OM ne fera jamais "faillite"

Pierre Rondeau est intervenu sur RMC au sujet des finances olympiennes.





"Les clubs restent des marques à part entière, et si certains devaient appeler à l'aide, il y aura toujours des investisseurs pour les rassurer. L'OM, par exemple, ne pourra jamais faire faillite. Sa situation actuelle est très préoccupante, c'est vrai, avec un déficit et une masse salariale très importants ajoutés à la crise du coronavirus. Mais il n'y aura pas de faillite financière, plutôt des obligations d'économie en réduisant le budget et en vendant des joueurs."



L'OM est actuellement sous la menace du fair-play financier.