Un ancien de l'OM voudrait revenir en France

Stéphane Sparagna, 25 ans, a donné une interview à Chronos.





Le défenseur central, aujourd'hui au Portugal, à Vilafranquense (D2), a joué à l'OM de 2014 à 2017 : "Revenir jouer en France ? Avec plaisir, si un club m'appelle... Mon contrat se termine en fin de saison, j'ai une année renouvelable sous condition mais avec le coronavirus je ne sais pas comment cela va se passer. D'après ce que j'ai entendu, on pourrait prolonger automatiquement les contrats d'une saison. Ce n'est pas la question que l'on se pose avec mes agents. On ne sait pas si les championnats vont reprendre et il y a pire que ça actuellement. Je ne sais pas comment cela va évoluer. Je ne sais pas si je suis au chômage technique, comme à l'OM. Mais nous au Portugal, on ne sait pas, je vais voir si je vais être payé à la fin du mois, je suis peut-être au chômage sans le savoir. Après, c'est un cas de force majeure, je vais vite devoir demander au club. Tout le monde est dans le même panier."