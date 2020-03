Payet, meilleur passeur de L1 selon Opta

A l'occasion de l'anniversaire du numéro 10 olympien, Opta a dévoilé une statistique le concernant.





Selon Opta, Dimitri Payet est le joueur qui a délivré le plus de passes décisives en Ligue 1 depuis que l'organisme analyse la compétition. Depuis la saison 2006-2007, jusqu'à maintenant, le joueur de 33 ans a donné 91 passes décisives, soit 31 de plus que tout autre joueur. Le Réunionnais a aussi donné 959 dernières passes avant un tir, soit 308 de plus que tout autre joueur.



Des statistiques impressionnantes pour Dimitri Payet, qui a quitté la L1 entre juin 2015 et janvier 2017, pour jouer à West Ham.