Hidalgo sera inhumé avec un survêtement de l'OM, mardi

La compagne de Michel Hidalgo a annoncé que l'ancien sélectionneur serait inhumé avec un survêtement de l'OM, mardi.





"Monique Hidalgo est très touchée par la fidélité que vous portez à Michel Hidalgo et vous remercie infiniment de votre manifestation au Stade Vélodrome en mémoire à Michel. Nous espérons que vous serez présents après le confinement avec tous les anciens internationaux de Michel Hidalgo pour participer à l'hommage. Sachez que Michel sera inhumé demain et qu'il est habillé pour son grand départ du survêtement de l'OM. Encore merci pour l'affection que vous portez à Michel, il le mérite car il a aimé passionnément l'OM et la ville de Marseille jusqu'à ne l'avoir jamais quittée. Merci, merci, merci", a fait savoir la famille dans un communiqué relayé par la Vieille Garde.



Pour rappel, Michel Hidalgo, qui a été manager de l'OM de 1986 à 1991, est décédé jeudi dernier à l'âge de 87 ans.