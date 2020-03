Sanfourche se paye Canal+

Philippe Sanfourche a dézingué Canal+, qui refuse de verser son échéance des droits TV.





"Pas de matchs joués, pas de droits versés. En toute logique, les prélèvements des abonnés seront donc suspendus dès le mois d'avril Canal+, non ? Si le championnat n'allait pas à son terme, il serait normal que les diffuseurs ne payent pas ce qui n'existe pas. Mais nous n'en sommes pas là. Et en attendant, tous les acteurs, clubs et ligue compris, peuvent faire preuve d'un peu de retenue. En ces temps de confinement, la décence est de penser un peu plus global, et un peu moins maison", a lâché le journaliste de RTL sur son compte Twitter.



Canal+ semble effectivement lâcher les clubs de Ligue 1, dont l'OM, au moment où ils en ont le plus besoin.