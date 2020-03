Le clin d'oeil de Payet à la police

Dimitri Payet (33 ans) a profité de son anniversaire pour faire un clin d'oeil à la police phocéenne.





Sur Twitter, le milieu offensif de l'OM a retweeté une photo montrant un véhicule de la police avec le sticker "Restez chez vous", aux couleurs de l'OM. Il a ajouté le commentaire : "C'est pour ça que je suis amoureux de cette ville de Marseille. Tout le monde est derrière l'Olympique de Marseille. Le terrain me manque. #RestezChezVous pour que l'on puisse tous retrouver notre maison, l'Orange Vélodrome."



Dans les colonnes de La Provence, un porte-parole de la DDSP (Direction départementale de la sécurité publique) a réagi : "Nous on ne soigne pas, alors on essaye de faire en sorte que les soignants aient le moins de travail possible." L'ensemble des véhicules de la police pourrait bientôt être décoré par le message.