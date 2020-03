Rongier pourrait se laisser tenter par deux championnats

Valentin Rongier (25 ans) a évoqué son avenir et révélé être tenté par l'Espagne et l'Angleterre.





"Les championnats que j'aimerais bien tester dans ma carrière ? Le championnat espagnol parce que c'est un style de jeu qui peut me correspondre et aussi la Premier League. C'est vraiment autre chose, et c'est bien de découvrir un autre style de championnat", a déclaré le milieu de terrain de l'OM lors d'un live Instagram.



Auteur de débuts intéressants sous le maillot olympien, Rongier dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2024.