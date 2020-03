"Les chèvres" du foot ne manquent pas à Olmeta

Pascal Olmeta ne regrette pas vraiment l'arrêt du championnat.





"Mon quotidien sans foot ? Je m'en fous. Je crois que ce qui me manque le plus, ce sont les matchs de rugby. J'ai toujours été plus porté vers le rugby que sur certains matchs de foot où ça me faisait chier de regarder certaines chèvres...", a confié l'ancien gardien de but de l'OM lors d'un entretien accordé à Canal+.



Pour rappel, Olmeta a quand même disputé 564 matchs, lors de sa carrière professionnelle de footballeur. Il a défendu les couleurs phocéennes de 1990 à 1993.