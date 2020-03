McCourt va-t-il lâcher l'OM ?

L'Équipe émet l'hypothèse que Frank McCourt arrête les frais et laisse l'OM aller "dans le mur".





Dans son édition du jour, le quotidien évoque les risques liés à la crise économique traversée par le football français. Il s'interroge sur la volonté de McCourt de continuer les investissements, alors qu'il a déjà mis les 200 millions d'euros promis lors de son arrivée, et que sa fortune est moindre qu'à l'époque. "Le magnat bostonien pourrait tirer un trait ou réduire la voiture sur un investissement jugé de plus en plus "inutile" dans son environnement "catastrophique"", lance même le journal.



Comme souvent avec l'OM, L'Equipe prédit le pire et nourrit les anxiétés. Pour rappel, l'Américain a indiqué à ses salariés olympiens qu'ils pouvaient compter sur lui. On ne l'imagine pas lâcher maintenant, alors que le club a une belle chance de participer à la prochaine Ligue des Champions, et donc de reprendre sa progression.