FPF : les dettes abyssales des clubs de Serie A

Les dettes des clubs de Serie A ont atteint un niveau effarant, lors de la saison 2018-2019.





La Gazzetta dello Sport a publié les comptes des clubs italiens, concernant l'exercice passé. Les formations de Serie A totalisent une dette de 2,482 milliards d'euros (contre 2,161 milliards la saison précédente). La Juventus, l'Inter Milan et l'AS Rome ont des dettes respectives de 576,8 millions, 490,1 millions et 425,5 millions d'euros. Le Milan AC affiche quant à lui un déficit de 146 millions d'euros (en plus de 164,4 millions d'euros de dettes).



L'hypocrisie du fair-play financier au grand jour...