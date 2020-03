Après Mandanda, c'est au tour de Payet...

Après Steve Mandanda, hier, Dimitri Payet fête ses 33 ans, ce dimanche.





Le Réunionnais réalise une belle saison, sous la tunique de l'OM. Il a effectivement inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives en 22 apparitions en Ligue 1. On peut imaginer qu'il ne manquera pas de fêter son 33e anniversaire, malgré le confinement.



Pour rappel, depuis 2013, Payet a joué 212 matchs sous le maillot phocéen, marqué 49 buts et donné 55 passes décisives. Un bilan impressionnant.