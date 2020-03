La LFP tacle Canal+ qu'elle ne juge pas solidaire

La LFP a réagi au fait que Canal+ refuse de verser l'argent lié aux droits TV, pour la fin de saison.





"Nous ne comprenons pas cette position de Canal+. La Ligue a livré 28 matchs sur 38, soit 73,6 % du produit. Canal +, à date, n'a payé que 67 % de ce qui a été diffusé, ce qui représente 35 millions d'euros hors taxes (43 millions d'euros TTC). Nous avons demandé des explications et même un rendez-vous pour comprendre. C'est d'autant plus incompréhensible que la Fédération, l'UEFA, la FIFA, les clubs et les joueurs sont alignés pour faire preuve d'une grande solidarité, pour partager les efforts. Il est surprenant que Canal+, le diffuseur historique du championnat de France, ne participe pas", a indiqué un membre de l'instance dans les colonnes de L'Équipe.



Canal+ devait verser 110 millions d'euros aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2, le 5 avril.