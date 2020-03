Meriem raconte son meilleur souvenir à l'OM

Camel Meriem s'est remémoré son meilleur souvenir, à l'OM. Il s'agit de la qualification face à Newcastle, au stade Orange Vélodrome, lors des demi-finales de la Coupe UEFA (saison 2003-2004).





"La demi-finale de coupe d'Europe au Vélodrome contre Newcastle. Je n'avais jamais joué dans un stade comme ça, c'était vraiment exceptionnel. Dès l'échauffement on a compris qu'il ne pouvait pas nous arriver grand-chose. On a eu des frissons en entrant sur le terrain et en ressentant l'ambiance", a-t-il expliqué à La Provence.





"A l'OM, tout est multiplié par 10"

Il regrette de ne pas être resté plus longtemps : "Mon plus grand regret ? Être resté seulement un an. J'étais prêté par Bordeaux, ça se passait bien à Marseille. Dommage. (...) J'ai eu d'autres bons moments (dans sa carrière), mais c'est vrai que quand ça se passe bien et qu'on fait de bons matches à l'OM, c'est tout de suite mis en lumière, amplifié, multiplié par 10. L'OM est tellement suivi, populaire..."



Meriem a marqué 4 buts en 49 apparitions sous la tunique phocéenne.