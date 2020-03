FPF : Garétier ne croit pas que l'OM sera épargné

Geoffroy Garétier ne pense pas que l'UEFA va épargner l'OM, en ce qui concerne le fair-play financier.





"L'UEFA va évidemment assouplir les règles du fair-play financier par rapport à cette situation afin de répondre à ce manque des différentes recettes, avec les tickets ou le merchandising, pendant cette période où l'on ne joue pas. C'est du bon sens, les clubs ne peuvent pas engranger d'argent donc l'UEFA sera moins sourcilleux sur l'équilibre budgétaire. Mais l'Olympique de Marseille, c'est un cas à part, car l'OM avait déjà creusé un très très fort déficit avant cette période durant laquelle on ne joue pas... Je pense, malheureusement pour les Marseillais, que s'il y a un allègement du regard de l'UEFA sur les finances du club, ce sera vraiment à la marge et ça ne changera rien", a-t-il estimé au micro de la chaîne L'Équipe.



Si l'OM est sanctionné, on sera bien sûr attentif au sort qui sera réservé au Barça ou au Milan AC, autres mauvais élèves européens. Le FPF a pour l'instant donné l'impression de ne s'en prendre qu'aux "petits" et "moyens" clubs.