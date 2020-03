Mendy raconte le départ de Bielsa à Gignac

Benjamin Mendy (25 ans) a relaté le départ de Marcelo Bielsa de l'OM, en août 2015, à André-Pierre Gignac (34 ans).





"Tu te rappelles comment je suis rentré dans le vestiaire ? On nous a dit qu'il fallait rester et attendre dans le vestiaire. J'ai dit 'Ouais, le coach va partir... non, je rigole'. Quinze minutes après, ils disent qu'il se barre ! Toi, tu t'étais déjà barré (quelques semaines avant, NDLR). Les joueurs dans le vestiaire, je n'oublierais jamais. Tout le monde disait 'Moi aussi je vais me tailler' et puis tout le monde est resté !" a lancé le latéral de Manchester City, lors d'un live organisé sur Instagram.



Mendy a défendu le maillot de l'OM de 2013 à 2016. Il a ensuite rejoint les rangs de l'AS Monaco.