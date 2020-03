Mercato : le prix de Caleta-Car déjà fixé ?

Le montant d'un possible transfert de Duje Caleta-Car (23 ans) aurait été fixé à 30 millions d'euros.





D'après les éléments publiés par Area Napoli, un site spécialisé sur le SSC, l'international croate pourrait être recruté par les Napolitains pour 30 millions d'euros, lors du prochain mercato. Ils verraient en lui le successeur de Kalidou Koulibaly, lequel pourrait partir au PSG.



Info ou intox ? On doute que l'OM le laisse filer pour si peu, alors qu'il a investi 19 millions d'euros pour le faire venir et que son contrat porte jusqu'en 2023. D'autant que plusieurs clubs anglais, comme les deux Manchester, paraissent aussi sur le coup.



Cette saison, Caleta-Car a joué 23 rencontres de Ligue 1 et inscrit 1 but.