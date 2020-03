Rongier : "J'essaye de mettre beaucoup d'intensité dans mes séances"

Lors d'un entretien accordé à Canal+, Valentin Rongier (25 ans) s'est exprimé sur le confinement et sa méthode pour conserver une condition athlétique en adéquation avec une reprise de championnat.





"Si tu ne fais rien du tout, tu commences à perdre la condition physique en trois jours. Mais si tu t'entretiens comme nous les joueurs, tu ne perds pas tant que ça. Je ne sais pas ce que font les autres joueurs, mais moi j'essaye de mettre beaucoup d'intensité dans mes séances pour garder le cardio et une bonne puissance. (...) Je sais que je suis professionnel, je fais mon taf et j'espère que ça paiera quand le championnat reprendra, si jamais il reprend", a-t-il indiqué au micro de la chaîne cryptée.





"Le football est secondaire"

Il s'attend à une fin de saison musclée, après la reprise : "Jouer tous les trois jours ? Oui, bien sûr. De toute façon, il faut faire des concessions. On fait face à un truc assez exceptionnel. Il faut montrer de la solidarité avec tout le monde et le foot est secondaire. Donc si on nous demande de jouer tous les trois jours, c'est notre métier, on l'a déjà fait en janvier et février, on n'aura pas le choix", a ajouté le milieu de terrain de l'OM.



Depuis son arrivée à l'OM, Rongier a disputé 23 matchs de Ligue 1.