Un "best of" de l'Olympico, dimanche soir

Canal+ propose une soirée Lyon-OM à ses abonnés, dimanche soir.





La chaîne cryptée va diffuser les résumés de six rencontres : le 5-5 du 8 novembre 2009, le 2-1 du 21 mars 2010, le 2-3 du 8 mai 2011, le 0-1 du 26 octobre 2014, le 2-3 du 18 mars 2018, et enfin le 2-1 du 10 novembre 2019. Gros programme, donc.



Étonnamment, certains clubs dits "modestes", qui revendiquent une plus grosse part du gâteau des droits TV (et qui vont l'avoir pour 2020-2024), ne sont pas à l'affiche.