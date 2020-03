Il Fenomeno fête ses 35 ans !

Steve Mandanda fête ses 35 ans, ce samedi.





Le gardien de but et capitaine de l'OM fête son 35e anniversaire, ce 28 mars. L'occasion de se souvenir de quelques-uns parmi ses nombreux exploits. Pour rappel, il a porté le maillot olympien à 549 reprises, le record du club.



Mandanda a retrouvé son meilleur niveau, depuis l'été dernier, et est pour beaucoup dans les bons résultats de l'équipe d'André Villas-Boas.