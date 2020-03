FPF : l'ECA négocie avec l'UEFA

L'ECA (association européenne des clubs) discute avec l'UEFA, concernant un possible assouplissement du fair-play financier.





Selon les éléments communiqués par l'agence Reuters, l'ECA a adressé un courrier à l'UEFA, concernant la situation financière des clubs. Elle cherche à sensibiliser l'instance sur les répercussions liées au report des compétitions et à la nécessité d'adapter les règles du fair-play financier : "Nous sommes tous confrontés à une réelle menace existentielle. Le football est maintenant au point mort, comme nos sources de revenus dont nous sommes dépendants pour payer nos joueurs, nos staffs et d'autres frais d'exploitation. Personne n'est à l'abri. Répondre à ces préoccupations sera le plus grand défi auquel notre jeu et notre industrie aient été confrontés", argue-t-elle.



Pour rappel, l'OM a vu son dossier être transmis à l'instance de jugement du contrôle financier des clubs, réputée sévère. Il est bien sûr très attentif à la situation.