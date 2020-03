Villas-Boas explique comment les joueurs se maintiennent en forme

André Villas-Boas a expliqué comment les joueurs de l'OM se maintenaient en forme, pendant le confinement. Il prend également de discuter avec eux.





"On en profite pour parler un peu, donner de la confiance. Mon staff parle avec eux sur l'aspect de la préparation et le programme qu'on leur a donné. J'essaie d'être en contact avec eux pour savoir comment les choses se passent pour eux. Plusieurs joueurs sont restés à Marseille. On avait fait un programme pour les premiers 15 jours de confinement. Plusieurs joueurs ont facilement trouvé du matériel (vélo et haltères, NDLR), d'autres sont dans des appartements et c'est un peu plus difficile. Mais le plus important reste la santé. Ils sont tous bien, leurs familles également", a-t-il déclaré au micro de RMC.



Difficile pour l'instant de savoir quand la Ligue 1 pourra reprendre. On peut en tout cas imaginer que la forme physique des joueurs sera très éloignée de ce qu'elle était début mars.