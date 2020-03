Mercato : Ejuke à l'OM ? Son agent répond

Le conseiller de Chidera Ejuke (22 ans) a démenti toutes discussions avec l'OM.





Certaines rumeurs faisaient état de négociations avancées entre le club phocéen et l'attaquant de Heerenveen. Elles ont été démenties par son agent, Atta Aneke (propos relayés par Owngoalnigeria) : "Ejuke réalise une très belle saison et comme souvent dans ces cas-là, il y a des approches. Mais il n'y en a aucune de Marseille jusqu'à présent. Il est très heureux et bien installé à Heerenveen et il espère terminer la saison du mieux possible après l'interruption."



Chidera Ejuke, qui dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2023, a marqué 9 buts et délivré 4 passes décisives en 25 apparitions en Eredivisie, cette saison.