Villas-Boas est rentré au Portugal

André Villas-Boas a confié être rentré auprès de sa famille, au Portugal, suite à l'annonce de confinement plus strict d'Emmanuel Macron.





L'entraîneur de l'OM a révélé être revenu dans son pays natal, suite à l'arrêt des compétitions : "Je suis parti au nord du Portugal où sont mes enfants. Quand Emmanuel Macron a annoncé des restrictions plus lourdes pour le confinement, j'ai rejoint ma famille. J'ai pensé qu'il était important d'être auprès d'elle durant cette énorme crise. Les médecins sont les vrais héros. Il y a eu plusieurs morts au Portugal. C'est pire chaque jour, c'est incroyable. J'espère que ça va vite passer", a-t-il indiqué à RMC, démentant les informations publiées par L'Équipe, il y a deux jours.





"Mes enfants me maintiennent en forme"

Il a également révélé comment il occupait ses journées : "Mes enfants me donnent du travail, ils me maintiennent en forme (rires). Les devoirs ? C'est le grand défi. Tous les parents deviennent des professeurs. Un peu d'histoire, un peu de mathématiques... La première semaine était dure, maintenant ça va", a-t-il précisé.



Le média ajoute que le technicien phocéen n'est pas féru de Netflix, mais qu'il joue en revanche au Monopoly en famille et lit le livre de Massimiliano Allegri, "Gagner, c'est si simple".