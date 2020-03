Mercato : l'OM dans le coup pour Grbic ?

L'OM s'intéresserait à Adrian Grbic (23 ans), l'attaquant de Clermont (Ligue 2).





Selon les éléments communiqués par But Football Club, la formation olympienne en pince pour l'Autrichien, lequel réalise une belle saison sous les couleurs clermontoises. Elle n'est toutefois pas la seule, puisque l'ASSE, Nantes et Reims le surveilleraient également. Ses dirigeants attendraient un chèque de 12 millions d'euros, alors que son contrat court jusqu'en juin 2022.



Compte tenu des difficultés financières liées à la forte masse salariale et à la fin de saison, on peine à imaginer que l'OM fasse des folies pour son recrutement. Pour rappel, Grbic a inscrit 17 buts et délivré 4 passes décisives en 26 apparitions en Ligue 2.