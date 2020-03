Villas-Boas : "Finir la saison en novembre-décembre"

André Villas-Boas a donné de ses nouvelles et évoqué la fin de la saison. Il espère que le championnat pourra se terminer, quitte à jouer jusqu'en décembre.





"Tous les clubs sont dans une situation économique catastrophique. C'est très difficile pour tout le monde. C'est vrai qu'on commence à penser que le plus viable c'est de finir la saison en novembre-décembre (2020). Et à partir de 2021, commencer à enchaîner avec un calendrier civil et comme ça on arrive en 2022 à la Coupe du Monde au Qatar, à la fin des championnats. Après le Mondial 2022, on va peut-être avoir besoin de deux ans pour revenir sur un calendrier d'été normal pour les équipes européennes. C'est peut-être plus viable. Pour la santé économique des clubs, il faut finir le championnat même si c'est secondaire. Le plus important c'est la santé", a déclaré le technicien portugais lors d'un entretien accordé à RMC.



AVB a également adressé un message aux fans de l'OM : "Ça me manque. J'ai vu ce qui a été fait (son portrait sur un mur du quartier de Malmousque). C'est un hommage incroyable. Les supporters sont très chaleureux avec moi. J'ai été très bien reçu par tout le monde", a-t-il notamment ajouté.



Espérons que la situation s'arrange vite et que l'on pourra retrouver nos petites habitudes.