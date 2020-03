"Nos joueurs baissent aussi leur salaire"

Un dirigeant de la Ligue 1, resté anonyme, a décrypté l'effort fourni par les joueurs français, en termes de baisse de salaire. Non, les footballeurs allemands ne sont pas les seuls à avoir réduit leurs émoluments.





Le chômage partiel implique une diminution de la rémunération des joueurs : "Comme tous les salariés dans ce cas, les joueurs perdent déjà 16 % de leur salaire net. C'est acquis. Et quand j'entends qu'ils ne font pas d'efforts, c'est faux ! C'est automatique et légal. Ce dispositif débouche aussi sur des économies substantielles de charges patronales et sociales pour les clubs. C'est de l'ordre de 25 %, ce qui est intéressant sur la masse salariale d'un club. Quand j'entends que les joueurs allemands baissent leur salaire de 20 %, les nôtres en font déjà autant pour le moment", a-t-il indiqué à L'Équipe.



L'OM, comme les autres clubs qui ont basculé sur le régime du chômage partiel, va donc faire quelques économies. Elles ne devraient toutefois pas suffire à maintenir sa tête hors de l'eau, si Canal+ ne verse pas le montant restant des droits TV.