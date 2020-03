Droits TV : Canal+ ne veut pas payer

La chaîne cryptée ne veut pas payer les sommes prévues, le 5 avril, à la Ligue 1. L'existence de certains clubs professionnels est clairement menacée.





D'après les informations rapportées par L'Équipe, Canal+ ne veut pas verser les 110 millions d'euros qu'il devait payer le 5 avril. Et l'échéance suivante, le 5 mai, est de 85 millions d'euros. Le quotidien croit savoir que même en cas de reprise, la chaîne de télévision "pourrait refuser de payer intégralement la facture". Son patron, Maxime Saada, s'en est expliqué : "Il n'est pas envisageable que nous payions les échéances à venir, alors même qu'en raison de la suspension du Championnat de Ligue 1, aucun match ne peut être joué et, par la suite, diffusé sur nos antennes."



La LFP demande quant à elle que les montants soient versés pour ne pas mettre les clubs davantage en difficulté. beIN Sports ne serait quant à lui pas pressé de signer son chèque. Les reports et la possible reprise "en accéléré" pourraient générer de grosses pertes, avec la probable mise en place d'un multiplex pour regrouper les matchs.



Les clubs français, dont l'OM, sont loin d'être tirés d'affaire.