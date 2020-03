Doria révèle l'aide apporté par Thiago Silva, lorsqu'il était à l'OM

Matheus Doria (25 ans) a révélé le rôle tenu par Thiago Silva (35 ans), lorsqu'il était à l'OM. Le joueur du PSG l'a conseillé pour sortir de l'impasse.





L'ancien défenseur phocéen a indiqué avoir reçu le soutien du Parisien, lorsqu'il était en difficulté, à Marseille : "Je ne peux pas dire que c'est un ami comme celui qui passerait à la maison pour partager un bon dîner, mais je le considère comme un ami, car il m'a très bien reçu, lorsque je suis allé en France. Il était mon rival, car il jouait au PSG et moi à Marseille, une des plus grandes rivalités. Il m'a aidé, il m'a envoyé des messages et m'a dit ce dont j'avais besoin", a expliqué le défenseur de Laguna (propos relayés par TUDN).



Doria n'est finalement jamais parvenu à s'imposer, dans l'effectif phocéen. De 2014 à 2018, il a disputé 33 matchs, toutes compétitions confondues, sous le maillot de l'OM.