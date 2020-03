Dugarry en remet une couche sur Deschamps

Christophe Dugarry s'en est à nouveau pris à Didier Deschamps et au jeu de l'équipe de France.





L'ancien attaquant a de nouveau accusé le sélectionneur de ne pas proposer un jeu alléchant, chez les Bleus : "Bien sûr qu'on veut tous gagner. Mais je pense qu'on est en droit de réclamer à cette génération de la qualité dans le jeu. On a une équipe de grande qualité, on a des joueurs de top niveau mondial et qui jouent dans les plus grands clubs. Si cette équipe gagne sans proposer du jeu, des émotions... Parce que les émotions ne passent pas seulement par la victoire, je me souviens de buts marqués par Platini, Giresse, Marius Trésor, de matchs renversés et du carré magique", a-t-il estimé sur l'antenne de RMC.





"Elle ne cherche même pas à jouer"

Et d'ajouter : "Vu les joueurs qui la composent, on est en droit de demander à cette équipe de France actuelle, en plus de gagner, du jeu, de la qualité, une identité, ça me parait normal. (...) On peut mal jouer, ça arrive et ce n'est pas grave, mais essayons au moins de jouer et de proposer quelque chose. Ce que je reproche à cette équipe de France, c'est que dès le début du match, elle ne cherche même pas à jouer. Ce n'est pas possible."



Il est plus facile de déconstruire que de construire. Et Dugarry doit savoir de quoi il parle, étant donné qu'il s'est spécialisé dans la critique et n'a pas fait grand-chose d'autre, depuis l'arrêt de sa carrière de footballeur. Pour rappel, il percevrait 58 000 euros par mois pour donner ses théories sur le jeu des Bleus et des autres équipes.