Carrière milite pour l'arrêt du championnat

Eric Carrière ne pense pas que les joueurs puissent reprendre le championnat, après le confinement. Il milite pour l'arrêt pur et simple des compétitions.





"Il faut que les présidents de club trouvent comment faire en sorte que ça se passe le mieux possible, économiquement aussi, parce qu'il faut faire tourner les clubs. Mais prendre des décisions maintenant, ça parait délicat. Ce que je peux dire en tant qu'ancien sportif, c'est qu'en général, vous avez entre quatre et six semaines de vacances entre deux saisons, en fonction des années où il y a de grosses compétitions, et il faut six semaines de préparation pour commencer la saison d'après. Donc si l'on part du principe qu'on va être confiné au minimum six semaines, on rajoute six semaines derrière, ça devient délicat d'aller finir le championnat", a estimé l'ancien Lyonnais, désormais consultant sur Canal+.



Physiquement, on peut effectivement imaginer que les joueurs vont avoir fort à faire, à la reprise. On peut néanmoins d'ores et déjà penser que la saison se terminera, en particulier pour des raisons économiques et quoi qu'en disent Carrière et son ancien président, Jean-Michel Aulas.