UEFA : le FPF sera bien maintenu

Michel Uva, vice-présidente de l'UEFA, a annoncé que le fair-play financier allait être maintenu, malgré la crise liée au coronavirus.





"Le FPF et les systèmes de contrôle seront maintenus, pas gelés. Ils ne seront pas annulés, même si des ajustements seront possibles pour affronter le tsunami qui secoue le monde et le football. Nous agirons avec transparence et unité. Nous avons fait des sacrifices en faveur du foot européen, notamment économique. L'UEFA a des réserves pour être flexible et affronter les dommages causés par le Covid-19", a-t-elle déclaré dans les colonnes de Tuttosport.





"Nous avons donné la priorité aux championnats"

Elle a par ailleurs indiqué que l'instance avait conscience de l'importance des championnats nationaux : "Nous avons donné la priorité aux championnats européens, tout en gardant une fenêtre pour les coupes d'Europe. Toutes les formules sont possibles. Nous n'avons pas agi de manière égoïste en privilégiant les compétitions continentales."



L'OM n'aura donc aucun passe-droit concernant l'application du FPF. Il peut en revanche espérer que la saison 2019-2020 aille à son terme.