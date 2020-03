Boli qui chante "allez les Verts", l'anecdote géniale de Durand

Jean-Philippe Durand s'est remémoré une anecdote datant de 1993. Les Phocéens avaient entonné le chant "Allez les Verts", avant une rencontre face à l'ASSE, dans le vestiaire de Geoffroy Guichard.





"Une situation m'a fait énormément rire et sourire. Elle retranscrit l'ambiance qu'il pouvait y avoir dans l'équipe qui a gagné la coupe d'Europe. Ça s'est passé au stade Geoffroy-Guichard, a-t-il relaté à La Provence. Avant un match, on ne peut pas dire que notre vestiaire baignait dans la concentration et le recueillement. Il y avait toujours du bruit, on faisait les cons, avec Basile (Boli). Tapie n'était pas le dernier. Basile aimait bien chanter. À un moment donné, la chanson "Allez les Verts !" passe dans le stade. Basile commence à la chanter. Puis la moitié du vestiaire se met à la chanter ! Je suis face à la portée d'entrée du vestiaire, un dirigeant stéphanois nous amène quelque chose. Il ouvre la porte et tombe sur le vestiaire marseillais en train de chanter "Allez les Verts !". Il s'est arrêté, a dû halluciner et est reparti sans déposer ce qu'il amenait. Il a dû se dire qu'on était des barjots. D'autant que c'était dix minutes avant le coup d'envoi ! J'étais mort de rire. Et on avait gagné (2-0)."



Rudi Völler et Marcel Desailly avaient inscrit les buts du succès phocéens, devant 41 000 spectateurs.