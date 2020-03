Durand : "Mon départ de l'OM ? Il y a plus grave"

Jean-Philippe Durand est revenu sur son départ de l'OM, quelque temps après l'arrivée de Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud. Andoni Zubizarreta souhaitait s'organiser différemment.





"Si j'ai tourné la page de l'OM ? Oui, c'est la vie, je n'allais pas me torturer. Il y a plus grave. J'ai une capacité à passer à autre chose assez rapidement, a-t-il expliqué dans les colonnes de La Provence. Ça a été plus dur pour mon entourage. Les gens n'ont pas compris pourquoi j'étais parti. Je sentais depuis un moment que ça n'allait pas durer éternellement par rapport aux comportements des gens qui étaient arrivés. La raison évoquée ? Andoni (Zubizarreta) voulait travailler avec (Albert) Valentin et pas avec moi. Dès l'arrivée d'Andoni, c'était plus ou moins déjà écrit. Ça m'a permis de passer à autre chose", a déclaré l'ancien dirigeant olympien au quotidien.



Durand a occupé plusieurs postes à l'OM, entre 1997 et 2017.