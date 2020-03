Villas-Boas est resté à Marseille

André Villas-Boas, comme les joueurs de l'OM, est resté à Marseille, pour le confinement.





Selon les renseignements rapportés par L'Équipe, le coach portugais est à Marseille avec sa femme et ses trois enfants. "Il leur fait école", précise le média, qui ajoute qu'il s'entretient régulièrement avec ses capitaines, Steve Mandanda, Dimitri Payet et Florian Thauvin. Il aurait par ailleurs préparé un programme pour ses joueurs basé sur une possible reprise le 2 avril. On peut imaginer qu'il le reverra bientôt.



Pour rappel, le conseil scientifique a recommandé de prolonger le confinement jusqu'au 28 avril, afin d'endiguer la pandémie du coronavirus.