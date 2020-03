Durand : "J'avais un rapport particulier avec Tapie"

Jean-Philippe Durand s'est souvenu de son passage à l'OM, en tant que joueur. Son meilleur souvenir reste la victoire face au PSG (3-1), trois jours après la finale gagnée contre Milan (1-0). Il se rappelle aussi du patron atypique qu'était Bernard Tapie.





L'ancien milieu de terrain et responsable de la cellule de recrutement olympien a confié son meilleur souvenir. Il ne concerne pas le succès en Ligue des Champions : "L'événement sportif, ce n'est pas la victoire en coupe d'Europe, mais le match OM-PSG trois jours après. C'est le moment le plus fort que j'ai vécu. Émotionnellement, sportivement, dans le scénario du match ou l'ambiance au stade, il y avait tout. C'était un truc de fou", a-t-il déclaré à La Provence.





"J'avais un rapport particulier avec Tapie"

Le personnage le plus marquant, selon lui, était Bernard Tapie : "Il y a tellement de choses à dire sur lui. J'avais un rapport particulier avec lui. Il était très intelligent, avait une finesse dans les relations humaines et savait adapter son discours et son comportement à la personne en face de lui. Il savait, aussi, que j'avais une forme de recul par rapport à tout ce qu'il pouvait dire et tous les gros mensonges qu'il pouvait nous envoyer pour nous motiver et nous faire avancer. Parfois, j'avais un petit sourire au coin des lèvres, il le voyait et me faisait un clin d'oeil. Je n'étais pas dupe de ce qu'il faisait, mais je le regardais avec admiration. C'était un meneur d'hommes incroyable qui avait une capacité à tirer 100%, voire 110%, des gars."



Pour rappel, Durand a disputé 168 matchs sous la tunique de l'OM, de 1991 à 1997. Il est notamment resté quand le club a été relégué, en 1994, puis en 1995.