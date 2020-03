Mercato : l'OM penserait à Rony Lopes

Andoni Zubizarreta surveillerait de près la situation de Rony Lopes (24 ans), au FC Séville.





D'après les éléments publiés par le Diario de Sevilla, l'OM s'intéresse à l'ancien Monégasque, lequel fait banquette en Andalousie. Il pourrait bénéficier d'un bon de sortie pour se relancer, lors du prochain mercato, à un tarif bien moindre que celui déboursé par les Sévillans pour le recruter. Pour rappel, ces derniers avaient investi 25 millions d'euros pour l'arracher à Monaco.



Auteur d'une belle saison en 2017-2018, Lopes a marqué le pas comme l'ensemble de l'équipe monégasque, l'an passé, et a définitivement sombré, depuis l'été dernier. Il n'a jamais vraiment bénéficié d'une chance en Liga, où il n'a fait que 3 apparitions. Il pourrait s'agir d'un bon coup, si André Villas-Boas parvient à le relancer.



Pour rappel, Lopes dispose d'un contrat portant jusqu'en 2024. Dans l'autre sens, le FC Séville paraît s'intéresser à Maxime Lopez, lequel n'est pas non plus titulaire à l'OM.