Ligue 1 : trois scénarios sont envisagés

Trois scénarios sont envisagés, concernant la suite de la saison de Ligue 1.





Selon L'Equipe du jour, le comité de pilotage de la L1 a émis trois hypothèses, concernant l'avenir de la compétition. La première consiste en une reprise au plus tôt en mai, avec une fin envisagée avant la mi-juillet. La seconde implique une saison 2019-2020 pouvant aller jusqu'à se disputer en août-septembre. Enfin, la troisième se rapporte à une possible reprise en septembre, avec tout ce que cela générerait pour le football européen et mondial.



Le groupe de travail n'a donc pas imaginé que la saison puisse s'arrêter à la 28e journée. Une bonne nouvelle pour l'OM et les autres clubs qui ne souhaitent pas que les 28 journées déjà disputées soient effacées.