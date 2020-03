Monconduit milite aussi pour une saison blanche

Thomas Monconduit (29 ans) ne souhaite pas que la saison de Ligue 1 reprenne. Il veut, comme Jean-Michel Aulas, une saison blanche. Solution qui, accessoirement, sauverait son club de la relégation...





"Je me demande si le Championnat va reprendre. Je ne sais pas, mais, personnellement, j'espère qu'il ne reprendra pas", a-t-il lâché dans les colonnes du Courrier Picard. Et d'ajouter : "Que ce soit une saison blanche, mais de toute façon qu'importe la décision qui va être prise, il y aura toujours des mécontents. Les présidents veulent que le championnat se finisse dans un souci financier sans se soucier de la santé des joueurs. Comment pourra-t-on rejouer en juin ou en juillet avec ce qu'il se passe ? Tu n'as qu'une envie : être en vacances et oublier un peu cette saison. Nous, les joueurs, il ne faut pas se laisser faire, car notre santé est aussi en jeu. Le sport passe après la santé des gens. On va attendre le discours de Macron et on verra."



Manifestement, Thomas Monconduit n'a qu'une très vague idée du pourcentage des droits TV dans les recettes de son employeur. Pour rappel, et c'est loin d'être anecdotique, Amiens est... 19e, à 4 points de la place de barragiste.