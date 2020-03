FPF : Balbir reste très inquiet pour l'OM

Denis Balbir craint que l'OM soit sévèrement sanctionné par le fair-play financier. Il envisage même que le club soit exclu de la Ligue des Champions.





"Aujourd'hui, on a la quasi-certitude que l'OM ne finira pas la saison dans les clous et que Frank McCourt devra sans doute remettre au pot devant la DNCG française. Mais est-ce que le Bostonien va faire comme Robert Louis-Dreyfus ? Est-ce qu'à un moment, McCourt - en tant que chef d'entreprise - n'en aura pas marre ? Au-delà de ça, je trouve que la direction olympienne ne prend pas la mesure du risque que représente le fair-play financier. Marseille se trompe s'il pense que l'ICFC passera l'éponge", a estimé le journaliste sur But Football Club.





"Ce serait une catastrophe pour le club"

Et de poursuivre : "Il ne faut pas croire que l'UEFA, qui n'a pas hésité à sanctionner un monument comme le Milan AC ou à sortir Manchester City des Coupes d'Europe, aura des scrupules à sanctionner l'OM parce que c'est l'OM. Après plusieurs avertissements, après plusieurs saisons à subir des amendes, il est évident que l'instance financière européenne frappera fort contre Marseille. Oui, je redoute qu'une exclusion des compétitions européennes soit prononcée contre l'OM. Ce serait une catastrophe pour le club."



Il craindrait alors pour l'avenir de la formation phocéenne : "On pourrait se retrouver sans rien, avec un pouvoir d'attractivité de l'OM très amoindri... On assisterait aussi à une fuite en avant des talents. Aujourd'hui, l'OM a la chance de pouvoir compter sur certains joueurs bankables. Qu'adviendra-t-il à cette équipe si la direction est obligée de sacrifier les Payet, Thauvin, Benedetto, Sanson and co pour reconstruire un effectif fait de bric et de broc ? Déjà, il va falloir recruter malin - ce qui est loin d'être simple - mais également faire passer la pilule aux supporters marseillais."



Difficile de mesurer l'impact de la crise économique sur le football, et ce qu'il va en résulter au niveau du fair-play financier. Toujours est-il que ce dernier paraît bien peu cohérent, alors qu'il autorise certains clubs à s'endetter à des niveaux incroyables et en empêche d'autre ne serait que de se relancer. On espère évidemment que les dirigeants de l'OM sont prêts à aller devant les tribunaux pour se défendre.