L'énigmatique publication de Lihadji

Isaac Lihadji (17 ans) a publié un message, semble-t-il en réponse aux critiques.





"Soyez patient... parfois il faut passer par le pire pour obtenir le meilleur...", a posté le milieu offensif sur Instagram. Et il a ajouté un peu plus tard : "Travailler dans le silence." On peut imaginer que le minot répond aux nombreux tacles dont il a été l'objet, ainsi que ses conseillers controversés, ces derniers mois. Il pourrait effectivement quitter l'OM et rejoindre le LOSC, au terme de son contrat aspirant, en juin.



Lihadji est passé à côté de sa saison alors qu'il avait une belle carte à jouer. Cela constitue déjà un gros frein dans sa progression.